С начала войны в Украине погибли 103 ребенка

За три недели боевых действий на территории Украины погибли 103 ребенка, более 100 получили ранения.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины, Ирина Венедиктова.

«Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные - в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов», - написала она.

Венедиктова отметила, что от рук российских оккупантов ежедневно умирают, по меньшей мере, 5 детей.

Кроме того, агрессор разбомбил более 400 учреждений образования, 59 – полностью уничтожены.