«Пацаны уехали, а приезжают мертвяки»: Оккупант рассказал знакомому о потерях в Украине

СБУ перехватила еще одну телефонную беседу, в которой российский военнослужащий рассказал по соотечественнику о больших потерях в оккупационной армии.

Аудиоперехват опубликовал пресс-центр СБУ.

– Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает, 200-х? […]Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори, - говорит оккупант своему собеседнику.