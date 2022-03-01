«Никакое оружие мы складывать не собираемся до нашей победы», – Зеленский прокомментировал попытку распространить фейк о капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским военнослужащим сложить оружие в ответ на попытку распространить на телеканале фейковую информацию о капитуляции Украины.

Соответствующие видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

– По последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации - и возвращаться домой. Мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся до нашей победы, - сказал он.