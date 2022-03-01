«Оккупанты будут отвечать за все военные преступления»: В Украине начала работать следственная группа Международного уголовного суда

В Украине начала работать следственная группа Международного уголовного суда, также в страну приехал прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

Об этом сообщил во время обращения 16 марта Президент Украины Владимир Зеленский.

– Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Прокуратура Украины, правоохранители уже начали работу. Важно и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ – законный и конкретный. Говорил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев, – сказал Зеленский.