«Этот еб*ный город никто не может взять»: Ким опубликовал разговор русского оккупантов, который находится вблизи Николаева

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Русские оккупанты, которые находятся возле Николаева и собираются "взять город", понесли большие потери военных и техники. Отмечается, что со всей роты осталось в живых 30 человек.

Соответствующую аудиозапись телефонного разговора между русским оккупантов и его товарищем, предположительно также военным, опубликовал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

Враг рассказывает о больших потерях, также имеются раненные. Он отметил, что их обещали отправить «на Херсон, но не отправляют».

Собеседник из РФ (С): Сегодня тихо?

Оккупант (О): Ну как тихо, х*ярят со всех сторон.

С: Я как не захожу в Телеграм, то Николаев раз**буют и х*ярят.

О: Нет, не могут взять, вообще никак не могут. Техники нет, сил нет.

С: Вот как работать, когда на тебя снаряды летят без защиты …не надо. Короче, что-нибудь думай, - знакомый отговаривает оккупанта воевать и призывает возвращаться домой.

О: Этот еб*ный город (Николаев, - ПН) никто не может взять.

С: Конечно, он большой…это не Херсон, где 300 тысяч было.

О: Он огромный город. Нас послали, чтобы мы его взяли. Х*й мы его возьмем.

С: Чтобы этот город взять необходимо тысяч 20 человек военных…Короче, сразу же в отказную нах*й, в первую машину и с**бался в Херсон. В любом случае машины будут ездить.

О: 10 дней еще будем здесь, где сейчас находимся..а потом х*й его знает.

С: Короче, еб*ть мой х*й, никакой пехоты, ничего…30 человек вас есть, и с**бались обратно, все! По любому тебя поддержат люди, которые вернутся обратно.