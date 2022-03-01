Украинская энергосистема подключилась к европейской, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала членом энергетического Евросоюза.

Об этом он написал в Twitter.

«Украина стала членом энергетического Евросоюза. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в ЕС, а европейская – в Украину», - написал Зеленский.

Также Глава государства поблагодарил всех, кто был к этому процессу причастен.