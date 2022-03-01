Украинская энергосистема подключилась к европейской, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала членом энергетического Евросоюза.
Об этом он написал в Twitter.
«Украина стала членом энергетического Евросоюза. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в ЕС, а европейская – в Украину», - написал Зеленский.
Также Глава государства поблагодарил всех, кто был к этому процессу причастен.
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в 🇪🇺, а європейська – в 🇺🇦. Дякую членам 🇪🇺, особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022