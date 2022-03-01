Международный суд ООН в Гааге принял решение, которым обязал РФ остановить военные действия в Украине

Международный суд ООН в Гааге принял решение о введении временных мер в отношении России по делу об устройстве оккупантом геноцида в Украине.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно решению, Российская Федерация обязана:

- немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины 24 февраля 2022 года;

- обеспечить, чтобы какие-либо военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, контролируемые РФ, не будут предпринимать шаги по продолжению военной операции.

На это решение уже отреагировал Президент Владимир Зеленский. По его словам, оно обязательно к исполнению, а иначе РФ еще больше загонит себя в изоляцию.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Как известно, 7 марта в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинении в геноциде.

В свою очередь правительство России сообщило Международному суду ООН о том, что Российская Федерация не заинтересована защищаться от обвинений Украины в нарушении ею конвенции о запрете геноцида.