Путин назвал «успешной» свою войну в Украине и соврал, что армия РФ делают все, чтобы избежать потерь среди населения

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал успешными действия российской армии в Украине и заявил, что война идет по плану.

Об этом Путин заявил на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, передают росСМИ.

- Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, - сказал Путин.

По его словам, тактика Минобороны РФ «полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения».

Как известно, российская армия уже больше двух недель систематически наносит удары артиллерией и авиацией по мирным городам, атакуя дома, школы и объекты социальной инфраструктуры. Фактически российские военнослужащие убили тысячи взрослых, и более 100 детей.

В то же время, потери армииРФ в Украине в живой силе превышает 13500 человек. Это больше, чем за две войны в Чечне.