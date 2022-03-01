Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя – в нем прятались от обстрелов сотни горожан

Народный депутат Украины, бизнесмен Сергей Тарута сообщил, что несколько часов назад рашисты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Таруты, в театре скрывались от обстрелов огромное количество горожан.

«Сколько под завалами погибших, неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!» – сообщил Тарута.

Он напомнил, что «это театр, в котором шли представления на русском языке, это убежище, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя».

«Мир обязан услышать крики, стоны, причитания мариупольцев, которых живьем похоронили под завалами! Распространяйте, говорите, призывайте спасти Мариуполь! С другой стороны, мы берем на себя обязательство. Перед погибшими и выжившими под рашистскими бомбардировками. Обязательство найти каждого летчика, сбрасывающего на Мариуполь и другие украинские города бомбы. Мы найдем каждого. Найдем и уничтожим. Мы не остановимся, пока хоть один из них дышит. Мы сотрём с лица каждого. Это наша святая обязанность!» – резюмировал бизнесмен.

В горсовете Мариуполя сообщили, что в театре скрывались сотни жителей.