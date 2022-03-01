Дипломат пытался вывезти из Украины деньги и золото на 1 миллион долларов – имущество конфисковали в собственность государства

Сотрудник украинского посольства в одной из стран ЕС пытался под видом дипломатической почты вывезти из Украины десятки тысяч долларов и евро, а также 12 килограмм золотых слитков и ювелирные изделия на общую сумму в 1 миллион долларов США.

Об этом сообщает ДБР.

«На пункте пропуска «Ягодин» Волынской таможни Гостаможслужбы 28 февраля текущего года следователи ДБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался вывезти заграницу под видом дипломатической почты», – говорится в сообщении.

На основании решения суда изъятые наличные деньги, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства. Эти средства переданы в государственный бюджет и могут быть использованы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Представителя посольства суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины и взыскал с него штраф в размере 26,8 миллионов гривен.