Байден заявил, что США передают Украине 800 систем ПВО

Президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет «Европейская правда».

- По просьбе президента Зеленского мы предоставляем системы противовоздушной обороны большой дальности и боеприпасы для этих систем, – сказал Байден, не уточнив при этом, о каких комплексах идет речь.

Он также объявил о дополнительных $800 миллионов для помощи Украине.

- Это увеличивает новую помощь в сфере безопасности для Украины до 1 млрд долларов только на этой неделе. Это будут прямые поставки оборудования от нашего Министерства обороны. Этот пакет помощи включает 800 зенитных систем, чтобы украинцы могли продолжать останавливать атакующие их людей самолеты и вертолеты и защитить свое воздушное пространство, - сказал Байден.

Как сообщает официальный Telegram-канал Ukraine NOW, США передают Украине 800 зенитных систем, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, ружей, 20 миллионов боеприпасов.

Стоит отметить, что накануне президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами, если Запад не хочет ввести бесполетную зону над Украиной.