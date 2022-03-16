Между Украиной и Международным агентством по атомной энергии готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов

Между Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.

Об этом заявил в.и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире информационного марафона всеукраинских каналов, пишет Цензор.НЕТ.

« Я знаю, что сейчас работает украинский регулятор над этим. Готовится соглашение между МАГАТЭ и Украиной о том, чтобы МАГАТЭ обеспечило гарантии ядерного материала, находящегося на атомных станциях, а также гарантии безопасности наших ядерных объектов » , - сказал Котин.

По его словам, также нет окончательного решения о визите главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси в Украину, прежде всего, необходимо значительно доработать соответствующее соглашение.

Кроме этого, Котин прокомментировал возможное участие госкорпорации « Росатом » в переговорах по безопасности украинских ядерных объектов и заверил, что с Россией можно договариваться только о санкциях против них:

« Все, что мы можем с ними обсуждать – это санкции против них. Вот и все » .

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Кроме того, в первый день полномасштабного вторжения русскими войсками была захвачена Чернобыльская АЭС.