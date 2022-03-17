Швеция отказалась от запуска своего научного спутника MATS на российской ракете " Союз-2.1Б " .

Об этом заявил глава пресс-службы Шведского национального космического агентства Йохан Маркопулос.

MATS планировалось запустить вместе с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» №2–3 из космодрома Восточный. Запуск ракеты был намечен на конец 2022 года.

«Недавно мы решили изменить планы и искать другую ракету для вывода MATS в подходящую позицию для изучения верхних слоев атмосферы. Решение о выборе новой ракеты не было принято. Смена ракеты может отложить запуск, но решение было принято после консультаций с научным сообществом, отвечающим за спутник», — пояснил Маркопулос.

Масса спутника Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy (MATS) составляет 50 кг, должна провести на орбите 2 года и изучать отдельные атмосферные газы оптическим методом.