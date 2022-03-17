Еще 50 тяжелобольных детей выехали на лечение из Львова в страны ЕС

Еще полсотни маленьких украинцев с тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией, уехали в Польшу и другие страны ЕС. Это пятая группа украинских детей, выехавших на лечение с начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщили на Facebook-странице Западноукраинского специализированного детского медцентра, пишет Суспільне.

«В Польшу уехали дети из Полтавской, Харьковской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, Одесской областей. У этих детей диагностированы онкопатологии, а в условиях войны у нас физически нет возможности полноценно предоставить им то лечение, в котором они нуждаются», — руководитель Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга Роман Кизима.

Каждый день в Центр прибывает около 20-25 новых пациентов.

«Обычно это семьи из организованных эвакуационных поездов, однако есть и приезжающие к нам самостоятельно. Некоторые из них остаются во Львове, но основную часть мы уже на следующие дни переправляем на лечение в Польшу», – рассказал детский хирург Центра Андрей Кузик.

Подробную информацию о перевозке детей за границу можно получить по телефону Горячей линии Центра: +380971507053.

С начала войны на лечение из Львова в страны ЕС эвакуировали более 400 детей.