На Николаевщине оккупанты расстреляли два гражданских автомобиля – убиты женщина и двое ее взрослых детей

13 марта на полевой дороге на территории бывшего Снигиревского района (ныне Баштанский район) оккупанты расстреляли два гражданских автомобиля – Kia и Renault, в которых передвигались члены одной семьи.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в СБУ.

По словам собеседника издания, автомобили двигались по полевой дороге. Впереди появился «Камаз» оккупантов. Российский военнослужащий попытался подбить один из автомобилей ручным противотанковым гранатометом, но промахнулся. После чего по легковушкам открыли огонь из автоматов.

18-летний водитель Kia и его 47-летняя мать были убиты. Водитель Renault сумел развернуть автомобиль и начал уезжать, оккупанты открыли огонь ему в след. В итоге была смертельно ранена 28-летняя девушка (дочь погибшей женщины и сестра погибшего водителя Kia). Также ранения получил ее 4-летний ребенок, который на данный момент находится в детской областной больнице. За рулем Renault был ее муж, он жив.

В редакцию «Преступности.НЕТ» прислали видео с расстрелянным автомобилем Kia. Его снимает мужчина, который представляется Владимиром Сахошко. По его словам, оккупанты убили его жену и двоих детей. Также мужчина рассказывает, что сверху на Kia была привязана белая ткань в качестве белого флага.

Как можно увидеть, автомобиль буквально изрешетили пулями.