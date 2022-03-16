Оккупанты убили военного медика, мать-героиню 12 детей: ее родные не могут забрать тело для похорон

Жертвой российских оккупантов стала боевой медик и мать-героиня Ольга Семидьянова родом из Запорожья.

Об этом сообщают ее дочери — Юлия Волкова, Анна и Александра Семидьяновы в Facebook.

48-летняя Ольга получила звание матери-героини 12 детей, шестеро из которых семья приняла к себе из детского дома. Она была боевым медиком, участвовала в боевых действиях в Донецкой области еще с 2014 года и спасала жизнь собратьев, рискуя собственной.

Женщина была убита 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. Сегодня уже 14 сутки со дня смерти Ольги, а ее семья все еще не может похоронить погибшую из-за постоянных боев.

По словам дочерей, в военкомате не идут на встречу, чтобы ускорить процесс. Анна рассказала «УП. Життя», что их семья не знает, с кем связаться, чтобы тело мамы доставили домой.

«Мы знаем, где убили маму, между какими деревнями, но не знаем с какими людьми связаться, чтобы доставили нам тело домой, даже не знаем в каком состоянии, похоронена ли она там на месте или отдали в деревню для похорон», — отметила Анна.

Она добавила, что их семья будет благодарна, если кто-то может узнать о теле их мамы.

В списке наград, которых была удостоена Ольга, есть орден «Честь и слава», поскольку женщина практически не покидала горячие точки. По словам детей, она постоянно стремилась помогать другим, до последней минуты своей жизни.

Дочь Ольги, Александра, с теплом вспоминает маму и говорит, что с каждым годом она становилась все красивее и сильнее во всех смыслах. И когда страна нуждалась в людях, она не смогла стоять в стороне и встала на защиту Украины. Александра акцентировала, что Ольгу никто не заставлял снова идти на фронт, это был ее выбор.