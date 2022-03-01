Байден со второй попытки назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает «Лига.net».

Отметим, что Байден сначала ответил «Нет» на вопрос журналистки, является ли Путин военным преступником. Но потом вернулся и заявил:

- Я думаю, что он военный преступник, - сказал Байден.

Официальные лица, в том числе Байден, ранее воздерживались от заявлений о совершении военных преступлений в Украине, ссылаясь на продолжающееся расследование.

- Замечания президента говорят сами за себя, – заявила позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что Байден «говорил от всего сердца».

- Он отвечал на прямой вопрос, а также на то, что он видел по телевизору. Мы все видели варварские действия, ужасающие действия иностранного диктатора, которые уносят жизни мирных жителей: он наносит удары по больницам, беременным женщинам, журналистам и другим...

Она сказала, что расследование военных преступлений, проводимое Государственным департаментом, все еще продолжается.