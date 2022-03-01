В Гааге рассмотрят вопрос о репарациях от россии за причиненный ущерб Украине

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от россии за причиненный ущерб Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказала коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева.

«Суд признал наличие своей предыдущей юрисдикции. Теперь мы переходим к рассмотрению дела по сути, и теперь суд будет определять, имеет ли он полную юрисдикцию рассматривать это дело. Затем перейдет к вопросам того, какую ответственность должно нести в РФ. В первую очередь, речь идет об установлении фактов нарушения ею международного права, что является ключевым приоритетом министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После этого суд перейдет к рассмотрению вопроса о репараций. Речь идет о компенсациях за тот вред, как моральный, так и материальный, который был причинен народу Украины», - подчеркнула коагент.

Она отметила, что международным правом предусмотрены все механизмы взыскания средств в случае невыполнения одной из сторон решения судов.

«Но этот вопрос будет рассматриваться на более позднем этапе. Сейчас суд установит дальнейший ход рассмотрения дела в ближайшие дни, возможно, в течение недели, и тогда мы будем уже понимать, как будем двигаться дальше» , - сказала Золотарева.

Она также напомнила, что на третий день вторжения Украина направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида.

«Дело касается того, что Россия безосновательно обвинила Украину в совершении геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской областей в том числе, находящихся под российской оккупацией уже долгое время. Опираясь на это ложное, безосновательное утверждение, Россия совершила масштабную вооруженную агрессию против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский очень четко сказал, что грозит России в случае невыполнения этого решения. И это продолжение его полной изоляции. Сегодня прошла историческая победа Украины. Это не только историческая победа МИД и правительства Украины против России, это прежде всего победа международного права и международного правопорядка, поскольку Международный суд ООН приказал немедленно России прервать всю ее так называемую военную операцию. Это победа каждого украинца, страдающего сейчас. Это победа каждого воина, защищающего нашу землю. И эта победа так же в честь тех украинцев, которые погибли за этот 21 день» , - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, Украина одержала полную победу по делу против российской федерации в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.

Международный суд ООН принял, что Россия должна прекратить стрелять и увести войска; приказал россии выполнить следующие временные меры: немедленно остановить военные операции, начатые 24.02.2022 на территории Украины.

Суд признал свою юрисдикцию по делу о толковании Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. России отказано в закрытии дела, дело будет рассмотрено по существу.

У суда нет никаких доказательств в подтверждение утверждений россии о геноциде на территории Украины.

На третий день вторжения Украина направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида. Ведь Россия для оправдания своего нападения фактически пытается изменить реальность. Поэтому фактически суд должен решить, был ли в Украине совершен геноцид. Дело в том, что россия, как всегда, пытается все перекрутить, мол Украина вроде бы виновата в геноциде в Донецкой и Луганской областях, поэтому россия была вынуждена применить военную силу.

С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.