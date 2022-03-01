«Немедленно сдавайтесь, вы сохраните свою жизнь»: Министр обороны Украины обратился к жителям ОРДЛО и Крыма, воюющим за РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей ОРДЛО и Крыма с Севастополем избегать призыва в российскую армию, а если этого не получилось – сдаваться ВСУ.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает. Если сейчас вас насильственно мобилизуют в российские войска – делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это – главное. С остальными разберемся потом».
«Для тех, кто предал присягу в 2014 году, сообщение такое. Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше любого знаете, что россияне относятся к вам, как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваша жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проигрывает. Хотите жить – бегите. Или сдавайтесь в плен. Если сдадитесь в плен вместе с техникой, предоставите важную информацию или поможете захватить российских офицеров – это будет учтено при привлечении вас к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство. Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все сначала в мире. Только не медлите», - заявил Резников.