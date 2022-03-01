«Немедленно сдавайтесь, вы сохраните свою жизнь»: Министр обороны Украины обратился к жителям ОРДЛО и Крыма, воюющим за РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей ОРДЛО и Крыма с Севастополем избегать призыва в российскую армию, а если этого не получилось – сдаваться ВСУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает. Если сейчас вас насильственно мобилизуют в российские войска – делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это – главное. С остальными разберемся потом».