США могут предоставить Украине 100 ударных дронов-камикадзе Switchblade

США пришлют Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью $800 миллионов.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал Politico главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Эту информацию подтвердил и неназванный представитель администрации Джо Байдена.

Switchblade – это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся на большом расстоянии.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали «дроном-камикадзе». Они летают намного быстрее турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые Украина уже успешно использует. Великобритания является единственной иностранной страной, которой разрешено покупать Switchblade.

О возможности передачи Switchblade Украине, ссылаясь на свои источники, ранее написал NBC News. Однако издание уточняло – окончательное решение пока не принято.

Также, по словам конгрессмена Маккола, в настоящее время США «работают с союзниками» над отправкой в ​​Украину новых зенитно-ракетных систем С-300.