ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронтах борьбы с оккупантами

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 17 марта.

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0:28 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в небе над Киевщиной сбили вражеский Су-25 и подбили Су-35 противника. В общей сложности за сутки ВСУ сбили более 10 воздушных целей РФ.

0:27 По данным Минобороны Украины, на Волынском направлении российские войска при полной поддержке военно-политического руководства Беларуси продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск. Также активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси.

На Полесском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов нет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии РФ понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

Противник не оставляет попыток продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска.

В Южнобугском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

Корабельный состав Черноморского флота России продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

00:17 Командир медбатальона «Ангелы Тайры» Юлия Паевская попала в плен к оккупантам, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Волонтер и парамедик, Народный Герой Украины Юлия «Тайра» Паевская попала в плен к оккупантам вместе со своим водителем. Она ехала, чтобы помочь гражданским раненым. Враг схватил волонтера и водителя около 16:00 в Мариуполе.

«Юлия Паевская вместе со своими «ангелами» 8 лет спасала жизни мирных жителей под Мариуполем. Она киевлянка, президент Федерации айкидо «Мутокукай Украина» и художник-керамист, была парамедиком во время событий на Майдане», - говорится в сообщении.

0:15 Как пишет «Бабель», американский колумнист Томас Фридман в колонке в The New York Times обратил внимание на интересное сочетание факторов – то, как китайские вакцины от COVID-19 сейчас помогают Украине в ее борьбе. Китай в вопросе прививки своих граждан от коронавируса полагался только на собственные препараты, оказавшиеся неэффективными от новых штаммов. Сейчас в КНР эпидемия «Омикрона», и для десятков миллионов жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня введен локдаун, путешествия между городами заблокированы, многие производства остановились. Следствие – уменьшилось потребление нефти, и снизилась цена на нее на глобальном рынке. Нефть является одним из главных российских экспортных товаров, и тем меньше денег у России, тем сложнее путинскому режиму финансировать себя и вторжение в Украину.

0:08 Перед театром в Мариуполе сделали огромную надпись «Дети» с обеих сторон здания, чтобы туда не летели авиабомбы, но оккупанты все равно нанесли удар.