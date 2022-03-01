Мэра Мелитополя обменяли на девять российских пленных срочников

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса Президента Украины Дарья Заривна, пишет Украинская правда.

- Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет, - сказала пресс-секретарь.

Федорова больше 5 дней держали оккупанты и склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не соглашался. После освобождения он поговорил с Президентом Владимиром Зеленским. Сейчас много вопросов относительно деталей его содержания в плену и освобождения.