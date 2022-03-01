Предложение о миротворческой миссии в Украине будет представлено на саммите НАТО, – премьер Польши

В Польше выступили за отправку миротворческой миссии на территорию Украины. Премьер-министр Польши подчеркнул, что предложение будет представлено уже во время ближайшего саммита НАТО. Об этом пишет издание WPolityce .

15 марта во время встречи с Владимиром Зеленским премьеры Польши, Чехии и Словении также обсуждали санкции против РФ, гуманитарную помощь и поставку оборонного вооружения. Моравецкий также отметил, что Украина защищает безопасность всей Европы.

«Мы обсудили идею о миротворческих силах с нашими ближайшими союзниками. Это предложение будет представлено на ближайшем саммите НАТО», – заявил Моравецкий.

Ранее вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выступил за отправку миротворческой миссии в Украину.