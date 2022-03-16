«Мир должен официально признать, что Россия стала государством-террористом», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ввести новые санкции против России, которая еще способна вести войну.
Об этом он сказал во время своего видеообращения.
- Мир должен официально признать, что Россия стала государством-террористом. Украина должна получить большую поддержку, чем мы получаем сейчас. Системы ПВО, самолеты, летальное оружие и боеприпасы, чтобы остановить российских оккупантов.
- Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада и НАТО позитивно ответили на украинский запрос про бесполетную зону или про предоставление самолетов, в которых мы нуждаемся, - сказал Зеленский.