«Мир должен официально признать, что Россия стала государством-террористом», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ввести новые санкции против России, которая еще способна вести войну.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

- Мир должен официально признать, что Россия стала государством-террористом. Украина должна получить большую поддержку, чем мы получаем сейчас. Системы ПВО, самолеты, летальное оружие и боеприпасы, чтобы остановить российских оккупантов.