Оккупанты на Николаевщине: В Снигиревке объявили воздушную тревогу

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 16 марта можно ознакомиться здесь.

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