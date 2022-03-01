Президент Молдовы потребовала от российской армии покинуть Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз потребовала от России вывести войска с территории оккупированного Приднестровья.
Об этом сообщает NewsMaker.
Санду подчеркнула, что Кишинев всегда настаивал и продолжает настаивать на вводе войск РФ с приднестровского региона в Молдове.
– Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов, - заявила Санду.
Она также обратила внимание, что роль Кремля в приднестровском конфликте - ни для кого не секрет.
– Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение, - подчеркнула президент Молдовы.