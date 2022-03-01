Убытки российских производителей стали составят около $9 миллиардов

Санкции Евросоюза коснутся около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупный ущерб ее российских производителей составит около 9 миллиардов долларов США.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российская «Северсталь» уже прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза из-за санкций.

«Северсталь» столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

Европейский рынок важен для «Северстали». Компания поставляла туда 2,5 миллиона тонн металла и получала 34% всей выручки — около $3,9 миллиарда в год. Состояние Мордашова по состоянию на 24 февраля составило 23 миллиарда долларов США.

За первый день российской военной операции в Украине его потери составили 4,2 миллиарда рублей из-за изменения биржевой стоимости ценных бумаг.