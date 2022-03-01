В Украине ликвидировали сына российского вице-губернатора

В боях в Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа РФ Александра Дудорова Георгий.

Об этом сообщает «Новая газета».

Дудоров-младший был замполитом разведывательной роты 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

О гибели офицера, который был выпускником кадетского корпуса Следственного комитета, сообщил сам СК еще 14 марта.

В ведомстве также рассказали, что рота сына российского вице-губернатора попала под артиллерийский обстрел.

2 марта Минобороны РФ в последний и единственный раз отчиталось о погибших в Украине российских военнослужащих. В РФ уверяют, что в ходе боев в Украине потеряли 498 солдат, 1597 были ранены. С тех пор личные данные погибших оккупантов раскрывали только главы некоторых регионов.

В то же время по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 16 марта только потери личного состава РФ составили более 13800 человек. При этом они куда больше, но подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боев.