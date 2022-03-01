С начала войны в Украине погибли 108 детей

По состоянию на 17 марта, от рук российских оккупантов погибли 108 украинских детей, более 120 получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Уточняется, что больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14, и Херсонской – 10 областях.

Также в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них - разрушены полностью. В частности, в Николаевской области повреждено 30 заведений. В Донецкой области – 119, Харьковской – 77, , Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24.

Однако, эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Напомним, что ранее оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в котором прятались от обстрелов сотни горожан. Позже выяснилось, что бомбоубежище театра в выдержало авиаудар.