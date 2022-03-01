Российские оккупанты разбомбили до 90% Мариуполя, а официально погибшими считаются 2,3 тысячи человек

Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов заявил, что 80-90% города разрушено из-за бомбежек со стороны российских оккупантов. Целых зданий в городе фактически не осталось.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».

«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», - сообщил он.

По словам Сергея Орлова, на момент блокады Мариуполя в городе оставалось до 400 тысяч жителей и по состоянию на 13 марта официально погибшими считаются 2 тысячи 358 жителей. Но это те, кто находился на улицах, но есть еще те, кто остается под завалами, поэтому цифру погибших можно умножить на 1,5-2.

Также он сообщил, что людей приходится хоронить в братских могилах. Похоронами занимаются работники коммунальных служб. Порядка 70% умерших идентифицируют и заносят в журнал.