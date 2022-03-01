«Мы хотели патроны найти украинские, друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь»: Оккупант рассказал о своих боевых «успехах» на Николаевщине

В Николаевской области группа российских военнослужащих планировала совершить самострел, чтобы выбраться из зоны боевых действий.

Аудиоперехват одного из телефонных разговоров оккупанта с матерь обнародовал пресс-центр СБУ.

Мать российского военнослужащего говорит, что собралась в военкомат, чтобы просить вернуть сына домой, поскольку осталась одна.

– Не вернут. Тут люди, которые отказывались, им по 8 лет срока дали уже. У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями. У нас около 320 человек раненых и 350 человек – «200-й» груз. Наша бригада небоеготовна уже. На нас сей час нападут, нас всех повалят и всё. У нас нет ни танков, ничего не осталось. Всё украинцы поподрывали минометами. Ты знаешь, что мы хотели сделать? Я тебе так по секрету скажу: мы хотели патроны найти 7,62 украинские и друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск. Отвозят, так пацаны делали. Мы хотели ноги тупо друг другу прострелить, чтобы нас забинтовали и отправили в госпиталь. Дай бог дожить до этого, – сказал оккупант.