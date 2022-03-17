«Их имена уже вошли в историю»: Монастырский рассказал, что за три недели войны, награды получили 366 сотрудников МВД, из них 86 – посмертно

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал несколько историй героических поступков сотрудников МВД и добавил, что за три недели войны награды получили 366 сотрудников МВД, из них 86 – посмертно.

Об этом Монастырский написал на своей странице в Facebook.

«Ценой собственной жизни спас людей, которых эвакуировали из сел Вышгородского района Киевской области. Так о старшем сержанте полиции Алексее Пономаренко, погибшем, спасая женщин и детей, говорят сослуживцы. В селе Большая Дымерка Броварского района, российские кафиры хладнокровно расстреляли начальника стражи 56-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары, лейтенанта службы гражданской защиты Владимира Ярмолюка, возвращавшегося по спасению мирных жителей. Искренне сочувствуем близким и родным. Это великая трагедия для всех нас. Светлая память о павших навсегда останется в сердцах коллег по службе, друзей и знакомых», - написал Монастырский.

Он добавил, что сотрудники МВД вместе со всей страной присоединились к общенациональной минуте молчания.