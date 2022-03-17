«Их имена уже вошли в историю»: Монастырский рассказал, что за три недели войны, награды получили 366 сотрудников МВД, из них 86 – посмертно

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал несколько историй героических поступков сотрудников МВД и добавил, что за три недели войны награды получили 366 сотрудников МВД, из них 86 – посмертно.
Об этом Монастырский написал на своей странице в Facebook.
«Ценой собственной жизни спас людей, которых эвакуировали из сел Вышгородского района Киевской области. Так о старшем сержанте полиции Алексее Пономаренко, погибшем, спасая женщин и детей, говорят сослуживцы. В селе Большая Дымерка Броварского района, российские кафиры хладнокровно расстреляли начальника стражи 56-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары, лейтенанта службы гражданской защиты Владимира Ярмолюка, возвращавшегося по спасению мирных жителей. Искренне сочувствуем близким и родным. Это великая трагедия для всех нас. Светлая память о павших навсегда останется в сердцах коллег по службе, друзей и знакомых», - написал Монастырский.
Он добавил, что сотрудники МВД вместе со всей страной присоединились к общенациональной минуте молчания.
«Сегодня в девять утра минутой молчания наша большая команда МВД вместе со всей страной помянула своих павших коллег, воинов-защитников и мирных жителей, погибших от пуль, бомб и ракет российского агрессора. Вечная и светлая память. « За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины…»: с таких слов официально начинаются Указы Президента Украины о награждении наших защитников-героев. В том числе и работников органов системы МВД. За три недели войны награды получили 366 сотрудников МВД. Из них 86 – посмертно. Их имена (и павших, и живых) уже вошли в историю. По сюжетам их подвигов, уверен, будет снята не одна лента и написана не одна книга. Причем не только украинский. Ведь речь идет о тех, кто реально внес вклад в защиту Украины, Европы и всего цивилизованного мира », – написал министр МВД .
«Неделю назад в Николаеве наш гвардиец на расстоянии километра уничтожил пулеметным огнем вражеского снайпера, который пару суток донимал наших защитников. Под Мариуполем, где сейчас самая сложная ситуация, несколько дней назад спецотряд Нацгвардии, находясь во вражеском окружении, уничтожил 17 спецназовцев ГРУ россии, бронеавтомобиль «Тайфун», 4 БТРа, 2 ББМ «Рысь». Или еще такая история – инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Харькове вместе с военнослужащим ВСУ уничтожили три танка врага. Таких историй сотни. Защитники и защитницы, я горжусь вами! Не могу пока здесь назвать вас поименно. В первую очередь по причинам вашей безопасности. Но обязательно это сделаю после нашей Победы. Знайте, вы самые лучшие. Слава Украине! Героям, то есть вам, слава!», – написал министр МВД.