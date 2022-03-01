«Засрано всё, как раз время использовать с пользой их»: В Николаеве билборды и ларьки пустят для оборонных целей

Глава ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города.
Об этом он сообщил во время видеообращения 17 марта.
– Борды, которые стоят в центре города и везде – у нас не хватает швеллера – мы их все демонтируем и пустим на «ежи». Вообще это некрасиво в городе – эти борды не нужны, засрано всё, как раз время использовать с пользой их. Это же касается и будок. То, что раньше говорили: «будкоград», то сейчас эти будки переместятся на передовую линию, чтобы солдаты могли греться, сидеть, находится в них на первое время. Этим всем будут заниматься коммунальные службы города, всё официально оформим. У кого они (будки, - ред.) есть – забирайте весь товар, если вы тут есть, постараемся товар на склад сложить, передать на нужды армии. Мы сейчас очистим город, чтобы он был чистый. Мешают эти будки перемещению, через него могут прорваться танки… Извините, но сейчас город будет чистый, – сказал Ким.