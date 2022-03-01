Песков заявил, что Россия не будет выполнять решение суда ООН о прекращении войны с Украиной

Российская Федерация отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитирует «Интерфакс».

«Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как «согласие сторон». Здесь никакого согласия быть не может», - заявил Песков.

Также как передает «РИА Новости» Песков на вопрос, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей заявил отрицательно, но добавил, что работа продолжается и когда будет прогресс, то российские власти об этом сообщат.

Как известно, 7 марта в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинении в геноциде.

В свою очередь правительство России сообщило Международному суду ООН о том, что Российская Федерация не заинтересована защищаться от обвинений Украины в нарушении ею конвенции о запрете геноцида.

А 16 марта Международный суд ООН в Гааге принял решение, которым обязал РФ остановить военные действия в Украине.