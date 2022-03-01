«Приехали в Украину, было 85, а осталось 30»: В СБУ опубликовали очередной разговор российских оккупнтов

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор российских оккупантов, на котором 18-летний военнослужащий жалуется девушке, что большая часть их бригады уничтожена.

Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале СБУ.

Как рассказывает оккупант в перехваченном СБУ разговоре, когда они приехали в Украину, их было 85, а осталось 30. Сам он пока жив, но через пару недель войны 18-летний захватчик поседел.

Поэтому сейчас все выжившие оккупанты сидят и ждут успешного завершения переговоров Украины и РФ.

– Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться, – с надеждой пересказывает своей девушке оккупант.

Он опровергает слухи о миллионных премиальных участникам войны, и не надеется даже на выплату ежемесячных «расчетных». Так что просит девушку зайти в «Кабинет военнослужащего» и проверить «…. сколько они, пида..сы, заплатили» за февраль и март.