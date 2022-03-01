Сирийские наемники хотят попасть в Украину, чтобы дезертировать и сбежать в ЕС, - разведка

Сирийские наемники рассматривают участие в войне против Украины на стороне РФ как шанс на дезертирство и нелегальную миграцию в страны ЕС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта в Россию отправили 150 наемников.

«В ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить РФ для войны в Украине 40 тысяч боевиков».

«Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило «боевой дух» сирийцев», - сообщили в разведке.

Недавно на военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс на дальнейшее дезертирство и нелегальную миграцию в страны ЕС.