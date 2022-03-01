Семья похищенного оккупантами журналиста из Новой Каховки получила новые данные

Сестра похищенного журналиста из Новой Каховки Олега Батурина Ольга сообщила, что семья получила новые данные о брате.

Об этом она сказала проекту Радио Свобода «Новости Приазовья» .

«Когда в понедельник (14 марта) утром мои родители, жена Сергея Цигипи (похищенный активист из Новой Каховки) были возле комендатуры, им сообщили о том, что таких людей в Новой Каховке не находилось и не находится в это время. Что таких, как они, везут сразу в Херсон. На вопрос, где они находятся в Херсоне, ответа нам не было дано», – рассказала Ольга.

По ее словам, семью заверили, что с ее братом и активистом Цигипой «все хорошо» .

«Они живы, накормлены, у них есть, что пить, и им не грустно. Разрешили передать передачу. Во вторник с утра мои родители ее передали. Мы не знаем, попала ли она к моему брату. К сожалению. На вопрос, когда отпустят наших, был ответ: «их отпустят тогда, когда нужно будет» , – сказала женщина.

Она добавила, что поговорить с Олегом Батуриным нет возможности, потому что «им запрещены телефонные звонки».

«Сейчас больше у нас информации нет, потому что связь с доверенным лицом была потеряна вчера вечером», – добавила Ольга.

Напомним, 12 марта в Каховке (Херсонская область) исчез местный журналист Олег Батурин.

Правоохранители начали уголовное производство по факту вероятного похищения российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в Херсонской области. Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).