В Винницкой области задержали двух мужчин, которые пытались на лодке сбежать в Молдову – теперь их призовут на воинскую службу

16 марта работники ГБР совместно с пограничниками и Нацполицией обнаружили двух украинских граждан, пытавшихся незаконно переправиться в Молдову на резиновой лодке. Таким образом, они хотели избежать законного призыва на военную службу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Мужчины обратились к гражданину Молдовы, который должен был переправить их через Днестр. Последний оценил свои услуги в 14 тысяч долларов. Гражданин Молдовы задержан, а средства изъяты.

Относительно украинцев составлены административные протоколы. После завершения досудебных действий они будут переданы Могилев-Подольский РТЦК и СП для обеспечения призыва на военную службу.

Следователями ДБР начато уголовное производство по части 2 статьи 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.