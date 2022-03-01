₴32,6 миллионов в сутки: В Госэкоинспекции заявили, что российские оккупанты украли украинской воды на ₴620 миллионов

Российские кафиры уже украли украинскую воду на сумму почти 620 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Страной-агрессором 24 февраля были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

В настоящее время Российская Федерация осуществляет водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки).

Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки.