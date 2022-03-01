Оккупанты обстрелами повредили линию электропередач на Запорожской АЭС

В результате обстрелов, которые совершили вооруженные силы России 16 марта, получила повреждения высоковольтная линия электропередач Запорожской АЭС – Каховская 750 кВ.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Через эту ЛЭП выдается электроэнергия из Запорожской атомной электростанции. Из четырех высоковольтных линий в рабочем состоянии осталась одна. Мощность работающих двух энергоблоков ЗАЭС была уменьшена. Пока в зоне повреждения продолжаются боевые действия, отремонтировать линии невозможно.

В Энергоатоме также добавляют, что ЗАЭС и город Энергодар, где он расположен, уже 13 суток находятся под контролем российских военных формирований.

«Оккупанты продолжают подрывать на территории станции снаряды и мины, которые не разорвались во время обстрелов, но делают это в основном непосредственно на месте, где находят такие боеприпасы. То есть, где угодно на территории площадки станции», - говорится в сообщении.

По информации «Энергоатома», все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживает украинский персонал, смены имеют возможность ротации. Формально русские военные не вмешиваются в работу электростанции, но все технические решения персонал обязан согласовывать с командиром оккупантов.

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют. Но уже 14 марта оккупанты снова повредили линии, питающие ЧАЭС и Славутич, которые только вчера отремонтировали работники «Укрэнерго».