Лидеры США и Китая обсудят войну в Украине – Байден встретится с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден и генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин завтра обсудят войну в Украине.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Лидеры двух стран обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, 14 марта издание Financial Times сообщило, что Китай сигнализирует о готовности помочь России. Об этом сообщили представители американского Госдепартамента, которые перед этим общались с китайской стороной в Риме. КНР эту информацию опровергает, заявляя о поддержке Киева.