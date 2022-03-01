Во время битвы за Вознесенск российские оккупанты прятали свои танки возле жилого дома

При попытке захватить Вознесенск российские оккупанты прятали свою бронетехнику возле жилого дома в пригороде Раково.

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал журналистов Ярослава Трофимова и Ману Брабо о том, как Вознесенск выстоял в битве против российских оккупантов 2-3 марта.

В атаке оккупантов участвовало около 400 российских военнослужащих из состава 126-й бригады морской пехоты, базирующейся в Перевальном в Крыму. Оккупантов было бы больше, но они попали по пути под сильный артиллерийский обстрел.

Наталья, 25-летняя мать троих детей, рассказала, что российские солдаты появились в ее саду в селе Раково Вознесенского района рано утром 2 марта. Они приказали ей и соседям уйти в целях их безопасности и поставили четыре танка и БМП между домами.

- Это место будет обстреляно, - сказали оккупанты. - Мы можем спрятаться в подвале, - ответила Наталья. - Подвал тебе не поможет, - сказали они ей.

Женщина и ее семья бежали, как и большинство соседей.

В другом случае на окраине Раково охранник садов грецкого ореха Владимир проснулся и обнаружил в своем доме пятерых российских десантников. Они забрали его телефон и заставили лечь на землю.

- Как только они поняли, что воровать нечего, они сказали ему: ты можешь встать после того, как мы уйдем, - говорит его жена Анна.

Российские солдаты заняли дома жителей села Раково и устроили снайперскую позицию на крыше. Они искали мешки, чтобы наполнить их землей для укреплений, жгли сено для создания дымовой завесы и требовали еды.

Местная жительница, которая согласилась готовить для россиян, сейчас находится под следствием.

- Предательница – она сделала это из-за денег, - сказал житель Вознесенска – Я не думаю, что деревня простит ее и позволит ей жить здесь.

В итоге оккупантов обратили в бегство с помощью артиллерии и противотанковых комплексов «Джавелин». Когда российская бронетехника загорелась, в том числе три из пяти танков на поле, оккупанты бросили работающие машины и скрылись пешком или умчались на БТР, у которых еще было топливо. Они оставили ящики с боеприпасами.