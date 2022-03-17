В РФ задержали замначальника Росгвардии, которая понесла огромные потери в войне с Украиной, - журналист

Журналист Христо Грозев сообщил, что в России ФСБ арестовала заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова.

Об этом Грозев сообщил в Twitter.

Он отмечает, что Росгвардия понесла огромные потери в Украине.

«Гаврилов ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина. Причина задержания неясна: по словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за «утечку военной информации, повлекшую гибель людей», а два других говорят, что это была «расточительная трата топлива».