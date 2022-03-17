В РФ задержали замначальника Росгвардии, которая понесла огромные потери в войне с Украиной, - журналист

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17.03.2022 22:39

Журналист Христо Грозев сообщил, что в России ФСБ арестовала заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова.

Об этом Грозев сообщил в Twitter.

Он отмечает, что Росгвардия понесла огромные потери в Украине.

«Гаврилов ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина. Причина задержания неясна: по словам одного источника, он был задержан управлением военной контрразведки ФСБ за «утечку военной информации, повлекшую гибель людей», а два других говорят, что это была «расточительная трата топлива».

«Пока трудно предположить, во что именно выльется чистка/перестановки в верхушке силовиков, ясно одно: несомненно, что Путин осознает, в каком дерьме находится эта операция. Это так плохо, что он меняет лошадей на переправе, а во время войны это недопустимо», - написал Грозев.

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