Россия угрожает Боснии войной, если та продолжит сотрудничество с НАТО

Посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов стал угрожать этой стране конфликтом по примеру войны в Украине.

Об этом сообщает «Балканский обозреватель».

Российский посол отреагировал на то, что Босния хочет вступить в НАТО.

- Если Босния и Герцеговина решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать, – заявил Калабухов в телеэфире боснийского телеканала.

По словам посла РФ, пока у России нет плана действий по Боснии, и Москва будет реагировать, «анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию». Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ.

- Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он выразил, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, - подчеркнул Комшич. - Слова российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году. В то же время, сербская часть БиГ, Республика Сербская, в 2017 году провозгласила свой военный нейтралитет. Эту часть Боснии поддерживает Россия.