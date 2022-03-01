Украина и РФ согласовывают спорные моменты на переговорах, это может занять полторы недели

Согласование спорных моментов в переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего начнется подготовка возможной встречи президентов Украины и России.

Об этом в интервью WP Wiadomości рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Украинская правда».

Подоляк сказал, что Украина не просто подписывает договор, а хочет разработать конкретный механизм, гарантирующий ее безопасность в будущем.

- Пока и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения, - сказал он.

Подоляк отметил, как только работа над договором будет завершена, будет начата организация встречи президентов Украины и России.

- Это произойдет в ближайшие недели. Впрочем, место для нас не имеет значения. Это может быть где угодно, кроме России, - отметил он.

По словам Подоляка, мирное соглашение будет учитывать, прежде всего, интересы Украины. Что касается будущих отношений с РФ после заключения мирного соглашения, то Подоляк отметил, что нельзя будет вернуться к прошлому и говорить о «братских народах».