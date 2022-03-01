Министр обороны Резников предупредил иностранных партнеров, что на войне в Украине хотят нажиться оружейные бароны

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал иностранных партнеров нашего государства не доверять неофициальным лицам, торговцам оружия, которые намерены нажиться на поставках в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Я благодарю все государства, международные и неправительственные организации, которые оказывают и будут оказывать любую помощь Украине, и особенно тем, кто оказывает нам военно-техническую помощь. Совместными усилиями мы останавливаем террориста мирового масштаба».

«К сожалению, как и в любой войне, есть и желающие заработать на горе. Эти люди могут представляться «советниками», «помощниками», «начальниками департаментов», а также демонстрировать документы-подделки. Как министр ответственно заявляю: все они – отбросы, мародеры и предатели, не имеющие никакого отношения к обороне Украины, а работающие на собственный карман и/или врага», - сообщил он.

Резников призвал иностранных партнеров к бдительности и просит уточнять полномочия «уполномоченных лиц» в Посольствах и аппаратах военных атташе Украины, а всех торговцев оружием с липовыми документами передавать правоохранительным органам.