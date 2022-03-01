На Николаевщине взяли в плен оккупантов, мобилизованных на Донбассе – говорят, что россияне им даже не показали, как стрелять

В Николаевской области взяли в плен троих солдат российской армии, которые были мобилизованы в оккупированной Макеевке.

Оккупанты были взяты в плен 13 марта после перестрелки. Они говорят, что их призвали против их воли. При этом им не предоставили ни подготовки, ни условий службы.

Андрей Хлебников – 35 лет, утверждает, что его насильно мобилизовали террористы «ДНР»:

- Увезли нас на поезде в Украину через Крым. Попали мы в Херсонскую область. Там мы пробыли около недели, выдали нам патроны и отправили в Николаевскую область. Нас поселили в школе, и отправили по точкам.

Михаил Свиридов – 26 лет, говорит, что ни разу не стрелял.

- Позвонили с предприятия, сказали явиться в военкомат. Если не явлюсь – уголовное дело заведут… В Николаевской области нас поставили на перекрестке и сказали охранять. После некоторого времени мы сдались.

Никита Баенко – 26 лет, студент. Говорит, что ему никто толком не показал, как пользоваться оружием.