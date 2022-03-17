Мэра Мелитополя наградили орденом за то, что он отказался сотрудничать с оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который отказался сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Напомним, что ранее Федорова освободили из плена в результате спецоперации, его обменяли на девять российских срочников.

- С возвращением! Украина своих в беде не оставляет, – сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.

Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Владимир Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова развеется флаг Украины.

Мэр поблагодарил Главу государства за доверие и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.