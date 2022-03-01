Задержанным в Луцке российским шпионом оказался местный музыкант и авиалюбитель

В Луцке скрипач Илья Сметанин оказался российским шпионом. Он играл в Академическом камерном оркестре Волынской областной филармонии «Кантабиле».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В ночь с 23 на 24 февраля тревожный гул на луцком аэродроме возвестил о том, что началась война. Наведение для российских ракет дал Илья Сметанин.

«Пока наши летчики поднимали самолеты в небо, предатель их обзванивал, чтобы спросить, куда улетают, чтобы дальше передавать информацию спецслужбам России», - пишет издание.

Эта атака была не единственной – 11 марта повторно в Луцк прилетели ракеты. Они унесли жизни четырех человек и искалечили около десятка граждан.

Как сообщает издание «Район.Луцк», шпионскую деятельность Сметанин вел с 2010 года, а в течение 24-28 февраля он постоянно «сливал» информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь.

В 2010 году он создал сообщество во Вконтакте «ОВАЛ» – Организацию волынских авиалюбителей. В этой группе Сметанин вместе с другими «авиалюбителями» делали многочисленные публикации фото и видео луцкого аэродрома.

- Я познакомился с офицером Вооруженных сил Российской Федерации в 2010 году в соцсети. Он пытался у меня узнать информацию о деятельности Луцкого военного аэродрома 204-й бригады тактической авиации. В 2017 году я лично встретился с ним в Москве на московском Международном авиационно-космическом салоне МАКС, где он сообщил мне, что работает на ФСБ РФ. В будущем я распространял на интернет-странице информацию по видеофиксации и фотофиксации полетов самолетов и защитных сооружений Луцкого военного аэродрома. Данную информацию этот человек забирал с этой веб-страницы.