ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинское ПВО поразило 14 вражеских целей, в том числе крылатые ракеты

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 17 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 18 марта.

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1:30 Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, 17 марта силами противовоздушной обороны уничтожили не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

- 7 самолетов; - 1 вертолет; - 3 беспилотника; - 3 крылатых ракеты.

1:26 Позднее Дейнеко опроверг информацию об убийстве харьковских пограничников и заявил, что его страницу в соцсети взломали.

0:35 Возле Харькова оккупанты убили украинских пограничников.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

«Хочу, чтобы эта информация дошла до русских убийц. Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски… Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото. Теперь всю свою оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты. Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. ВСЕ!!! Мы убьём всех. Весь ваш конченный род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили. Обратный отсчёт пошёл. Ждите, мы идём за вами», - заявил он.

0:25 Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в том числе в оборонной сфере. Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию», - отметил Зеленский.



0:17 Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире UA Разом прокомментировал экономические вопросы. Ключевое:

- экономика пережила глубокое пике, на отдельных территориях упала на 75%; - ориентировочные убытки от вторжения РФ - 565 миллиардов гривен, в эту сумму входят компенсации воинам, погибшим и потерянные инвестиции; - с завтрашнего дня цена дизеля в Украине снижается на 5 грн, т.е. не дороже 40 грн. По бензину снижение еще больше - он подешеевет на 7 грн 76 коп, и станет не дороже 35 грн 76 коп.

0:07 Телеведущая Юлия Панкова рассказала, как с семьей убегала из Гостомеля, и в каких условиях вынуждены выживать оставшиеся там.